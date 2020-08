Pence, Biden della sinistra radicale (Di giovedì 27 agosto 2020) WASHINGTON, 27 AGO - Joe Biden "è un cavallo di Troia della sinistra radicale. L'America ha bisogno di altri quattro anni di Donald Trump, un presidente che finora ha mantenuto la sua parola con il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : Pence, Biden della sinistra radicale. 'America ha bisogno di altri quattro anni di Trump' #ANSA

« Law and order», rispetto della legge e ordine pubblico, da Portland a Minneapolis a Kenosha. Il vice presidente Mike Pence chiude la terza giornata della Convention repubblicana, mercoledì 26 agosto ...AGI - "La scelta di queste elezioni è se l'America rimane America" o "se vogliamo vivere in un Paese che si trasforma in qualcosa di completamente diverso": è l'avvertimento lanciato dal vicepresident ...