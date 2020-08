Missione Pence, riconquistare l’élite (Di giovedì 27 agosto 2020) La terza serata della convention repubblicana era dedicata agli «eroi americani», ed è stata un esempio clamoroso di scollamento tra mondo reale e narrativa in stile Gop. Tutti gli interventi – tranne quello finale del vice presidente Mike Pence – erano registrati, e perciò nelle tre ore di programma non si è sentita nessuna parola riguardo ciò che stava investendo gli Usa mentre si svolgeva la kermesse dei conservatori, vale a dire un uragano di categoria 4 sulle coste meridionali, … Continua L'articolo Missione Pence, riconquistare l’élite proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Missione Pence

Il Manifesto

La terza serata della convention repubblicana, dedicata alla "terra degli eroi", non poteva che avere i militari come protagonisti. Ecco come i candidati del Gop parlano al Paese ma anche alla base de ...DALL’INVIATO A NEW YORK. Se uno avesse chiuso gli occhi, avrebbe faticato a capire che Melania Trump stava parlando alla Convention repubblicana: espressioni di solidarietà alle persone colpite dal Co ...