Milan, rinnovi Donnarumma e Ibrahimovic: una guerra di posizione con Raiola che è solo all'inizio (Di giovedì 27 agosto 2020) La priorità del Milan si chiama rinnovo. Anzi, si chiamano rinnovi, visto che, come confermato da Paolo Maldini nell'ultima conferenza stampa, sono due: Zlatan Leggi su 90min

atmilan1899 : #Milan, rinnovi #Donnarumma e #Ibrahimovic: una guerra di posizione con #Raiola che è solo all'inizio - milan_corner : RT @milannight: in anteprima mondiale il desktop di Gazidis. I nostri esperti sono penetrati. nella cartella “rinnovi” solo la voce “siamo… - Fefinho83 : RT @morelli_rinaldo: Parliamo di cosa ci aspetterà: il rischio di perdere Donnarumma, il rinnovo di Romagnoli, le difficoltà del mercato in… - morelli_rinaldo : Parliamo di cosa ci aspetterà: il rischio di perdere Donnarumma, il rinnovo di Romagnoli, le difficoltà del mercato… - H_T_H_T_ : Comunque si parla di rinnovi solo al Milan, mai a Juve, Inter, Roma e Lazio. Incredibile -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rinnovi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il primo obiettivo del Milan di questo mercato è stato centrato. Zlatan Ibrahimovic, infatti, rinnoverà il suo contr ...Calciomercato Milan, «Ibrahimovic non ha rinnovato il suo contratto con il Milan»: lo scrive l'agente dell'attaccante Mino Raiola in un tweet. Il procuratore smentisce le notizie che davano per fatto ...