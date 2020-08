Messi ha deciso il suo futuro. Spunta un audio, ma il padre smentisce (Di giovedì 27 agosto 2020) Quale futuro per Lionel Messi? Il numero 10 argentino sta monopolizzando questi giorni con rumors e indiscrezioni sul proprio futuro. Dopo aver annunciato l'addio al Barcellona, sono diverse le pretendenti per lui. Nelle ultime ore sarebbero salite le quotazioni del Manchester City che, secondo i media argentini, avrebbe chiuso l'affare.Messi: futuro deciso ma il padre...Dall'Argentina era arrivato in queste ore il presunto scoop del quotidiano La Naciòn, che ha pubblicato un file audio, attribuito allo stesso Messi, nel quale veniva manifestata la volontà di raggiungere Guardiola al Manchester City. Peccato, però, che sia arrivata subito la smentita del padre dichiarando il tutto un ... Leggi su itasportpress

