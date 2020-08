MasterChef, che fine ha fatto Erica? Fidanzata con un altro concorrente (Di giovedì 27 agosto 2020) Tutti la ricordano come la vincitrice di MasterChef Italia 5, ma pochi sanno com’è proseguita la sua vita, dopo la partecipazione al programma. Scopriamo qualcosa di più su Erica Liverani MasterChef, una grande opportunità per Erica Liverani MasterChef edizione 2016 è stata un’occasione importante per Erica Liverani, classe 1984 e mamma di Emma. L’ex fisioterapista … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Fiocco rosa questa volta per la chef pontederese Rubina Rovini (Fb dal suo Fb). La stessa cuoca, salita alla ribalta per la sua partecipazione alla quinta edizione di Masterchef, ha dato da Vigevano, ...

Era Kateryna di Masterchef: oggi 27 anni, lavora per lo chef stellato [FOTO]

È stata una delle concorrenti più amate della storia di Masterchef Italia, nonché una tra le più educate e preparate. Stiamo parlando di Kateryna Gryniukh, che ha partecipato alla settima edizione del ...

