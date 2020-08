Mali, la giunta militare libera l’ex presidente Keita e avvia il dialogo con le opposizioni (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA – L’ex presidente del Mali rovesciato da un colpo di stato militare e arrestato dai golpisti la scorsa settimana, Ibrahim Boubacar Keïta, e’ stato rilasciato e si trova ora nella sua abitazione nella capitale Bamako. Lo hanno annunciato tramite un messaggio su Facebook i militari del Comite’ national pour le salut du peuple (Cnsp). Leggi su dire

