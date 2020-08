Johnny Micalusi positivo: il ristoratore dei vip grave in ospedale (Di giovedì 27 agosto 2020) Gianni, detto 'Johnny', ricoverato all'ospedale di Sassari per . Il 're del pesce' romano, titolare dell'Assunta Madre, ristorante frequentatissimo da vip e politici, è risultato positivo tampone e ... Leggi su leggo

giornali_it : Covid, Johnny Micalusi positivo: il ristoratore dei vip grave in ospedale #27agosto #QuotidianiNazionali…

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Micalusi Johnny Micalusi, re del pesce romano, cantava “meno male che c’è il Covid”: ora è rico ... dissapore Johnny Micalusi positivo: il ristoratore dei vip grave in ospedale

Covid, Porto Cervo, da Ultimo a Pjanic vip in ansia dopo le foto con "Il Re del pesce"

Johnny Micalusi (a destra) in una foto a cavallo di ferragosto con Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna pubblicata in uno dei profili social del ristoratore Numerosi vip, calciatori e personaggi dell ...

