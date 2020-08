Jacob Blake, i giocatori dell’Nba tornano in campo. Kushner: «Protesta è un lusso che altri americani non hanno» (Di giovedì 27 agosto 2020) Finisce il boicottaggio dei giocatori dell’Nba, dopo che ieri i Milwaukee Bucks, squadra del Wisconsin, aveva rifiutato di giocare la partita contro gli Orlando Magic per i turni di play off. La Protesta è nata contro il ferimento da parte della polizia di Jacob Blake, il cittadino americano colpito da sette proiettili e rimasto paralizzato. Secondo Espn e The Athletic, gli atleti hanno preso questa decisione oggi al termine di una nuova riunione dopo quella della notte precedente, dove Lakers e Clippers, tra le favorite per il titolo del campionato, avevano votato per lo stop alla stagione, contrariamente alle altre 11 squadre in corsa nei playoff. Tuttavia, secondo Espn, anche le tre gare previste oggi saranno rinviate. Una decisione che arriva dopo che Jared ... Leggi su open.online

LiaCapizzi : ?? Boicottaggio storico in NBA I Milwaukee Bucks di Antetokounmpo non si presentano per gara 5 contro Orlando. Una… - ilpost : Negli Stati Uniti basket, baseball e calcio si sono fermati per protesta contro il ferimento di Jacob Blake - dchinellato : I giocatori dei Bucks sono usciti dallo spogliatoio per leggere un comunicato in cui chiedono giustizia per Jacob B… - BlobRai3 : RT @UomoInutile: Il discorso di Julia Jackons, madre di Jacob Blake. Una lezione di dignità per tutti, ANCHE PER IL MOVIMENTO BLM e per ch… - nonsonpago1 : RT @UomoInutile: Il discorso di Julia Jackons, madre di Jacob Blake. Una lezione di dignità per tutti, ANCHE PER IL MOVIMENTO BLM e per ch… -