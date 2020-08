Incidente tra due auto a San Salvatore Telesino: un ferito (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – È di un ferito il bilancio di un Incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a San Salvatore Telesino. Due auto, una Nissan bianca e una BMW, si scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Alla guida della Nissan c’era una ragazza classe 88 di Solopaca che ha riportato alcune contusioni ed è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale Rummo di Benevento per trauma cranico non commotivo. Illeso invece il conducente della Bmv. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 di San Salvatore Telesino, sono intervenuti i carabinieri e la polizia di Telese Terme per gli accertamenti ... Leggi su anteprima24

