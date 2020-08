Incidente mortale a Lentate: 90enne investe 84enne sulle strisce (Di giovedì 27 agosto 2020) Pomeriggio di sangue a Lentate, in Brianza, dove poco dopo l’ora di pranzo si è consumato un Incidente mortale. Coinvolti due anziani, muore un 84enne. Sono da poco passate le 13:40 a Lentate sul Seveso, comune della Brianza, quando un 84enne è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali. A colpirlo a forte velocità con la sua auto un altro anziano, di 90 anni, che non accortosi del passaggio pedonale ha urtato l’uomo, scaraventandolo a 15 metri di distanza. Non c’è stato nulla da fare per Giancarlo Conti, questo il nome della vittima, che è morto poco dopo in ospedale. Si tratta di un abitante di Lentate, così come il guidatore della Toyota che lo ha investito. Rilevamenti in corso ... Leggi su bloglive

