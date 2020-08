Ikea e Lego hanno creato la scatola per i giochi definitiva (Di giovedì 27 agosto 2020) Un po' gioco per i più piccoli, un po' alleato di mamma e papà per tenere in ordine la casa. Ikea e il Gruppo Lego uniscono le forze in un'epica collaborazione dal sapore scandinavo e presentano ufficialmente Bygglek, la collezione di elementi contenitori che si sentono costruzioni giocattolo. Perché sì, anche la scatola dove riporre i mattoncini a fine giornata può diventare parte integrante dei progetti dei giovani architetti in erba. «Da sempre in Ikea crediamo nell’importanza del gioco. Quest’ultimo ci permette di esplorare, sperimentare, sognare e fare nuove scoperte,” spiega Andreas Fredriksson, designer di Ikea of Sweden. - Quello che per gli adulti è disordine, per i bambini è un ambiente creativo ricco di stimoli. Bygglek ... Leggi su gqitalia

IKEAITALIA : Questa volta le istruzioni non vi serviranno. Preparatevi a scoprire #BYGGLEK. #IKEA #LEGO - A_Aquilio : Pronti a giocare? . . . #LEGO #IKEA @LEGO_Group - SaulGaravaglia : RT @IKEAITALIA: Questa volta le istruzioni non vi serviranno. Preparatevi a scoprire #BYGGLEK. #IKEA #LEGO - carlowonderland : RT @IKEAITALIA: Questa volta le istruzioni non vi serviranno. Preparatevi a scoprire #BYGGLEK. #IKEA #LEGO - ReiKashino : RT @IKEAITALIA: Questa volta le istruzioni non vi serviranno. Preparatevi a scoprire #BYGGLEK. #IKEA #LEGO -

Ultime Notizie dalla rete : Ikea Lego Ikea e Lego hanno creato la scatola per i giochi definitiva GQ Italia Giocare riordinando: LEGO e IKEA insieme per una scatola creativa

Milano, 27 ago. (askanews) – Uno “scambio di ispirazione” tra due colossi globali che vengono dalla Scandinavia per creare una soluzione che è, allo stesso tempo, gioco e contenitore, senza che i due ...

IKEA Story: da dove nasce uno dei brand più amati di questo millennio

IKEA in tutti questi anni è rimasta coerente alle sue origini e a una precisa idea fondatrice: produrre mobili con un buon design e di buona qualità a prezzi accessibili. Il fondatore, Ingvar Kamprad, ...

Milano, 27 ago. (askanews) – Uno “scambio di ispirazione” tra due colossi globali che vengono dalla Scandinavia per creare una soluzione che è, allo stesso tempo, gioco e contenitore, senza che i due ...IKEA in tutti questi anni è rimasta coerente alle sue origini e a una precisa idea fondatrice: produrre mobili con un buon design e di buona qualità a prezzi accessibili. Il fondatore, Ingvar Kamprad, ...