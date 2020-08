Ida Platano non è sola | Presenza costante per l’ex di Uomini e Donne (Di giovedì 27 agosto 2020) Ida Platano nonostante la fine della sua storia d’amore sembra riuscire ad andare avanti nel migliore dei modi, riuscendo ad avere “accanto” sempre qualcuno pronto a tutto per lei. Di chi stiamo parlando? La ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne ha passato negli ultimi mesi momenti davvero difficili sia a causa del … L'articolo Ida Platano non è sola Presenza costante per l’ex di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

TRASHPERSON18 : GARA 7 Aurora Betti TI 2 Ida Platano TI 5 - TRASHPERSON18 : Passano al turno successivo Antonella Elia e Ida Platano. - TRASHPERSON18 : GIRONE 8 Antonella Elia TI 7 Delia Duran TI VIP 2 Nunzia Sansone TI 6 Ida Platano TI 5 - zazoomblog : Ida Platano fiera di sé stessa Ex di Uomini e Donne asfalta il web Video - #Platano #fiera #stessa #Uomini… -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano Ida Platano piena di speranze: Ex di Uomini e Donne ha superato la delusione? Giornal Ida Platano non è sola | Presenza costante per l’ex di Uomini e Donne

La ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne ha passato negli ultimi mesi momenti davvero difficili sia a causa del Covid-19 per cui ha dovuto chiudere il suo locale di parrucchieri e sia per l ...

Uomini e Donne: Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano al Trono Over

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono pronti a tornare al Trono Over di Uomini e Donne dopo la recente rottura. I due torneranno di nuovo insieme? Ida Platano, poco dopo il periodo del lockdown, ha an ...

La ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne ha passato negli ultimi mesi momenti davvero difficili sia a causa del Covid-19 per cui ha dovuto chiudere il suo locale di parrucchieri e sia per l ...Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono pronti a tornare al Trono Over di Uomini e Donne dopo la recente rottura. I due torneranno di nuovo insieme? Ida Platano, poco dopo il periodo del lockdown, ha an ...