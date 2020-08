Gamescom 2020: mostrata la Season 2 di Fall Guys! (Di giovedì 27 agosto 2020) I Fall Guys entrano nel medioevo con la Season 2, mostrata durante l’Opening Night Live della Gamescom 2020 con uno sneak peek Durante la Opening Night Live Geoff Keighley ha promesso a più riprese che avremmo visto per la prima volta in assoluto la Season 2 di Fall Guys. Lo sneak peek della nuova stagione è divenuto improvvisamente uno dei piatti forti della serata visto l’enorme successo raggiunto dal gioco di Mediatonic. Dare un’occhiata alla prima nuova Stagione è piuttosto importante per capire quale sarà il supporto post lancio, il quale sarà fondamentale per mantenere il pubblico guadagnato in questo mese. Ecco il trailer della Season 2 di Fall Guys mostrato alla ... Leggi su tuttotek

Modus Games è lieta di annunciare che Override 2: Super Mech League sarà disponibile su PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC a Dicembre 2020. La versione standard ha un costo di 24, ...

Unknown 9: Awakening si mostra nel primo trailer: affascinante avventura next-gen (foto e video)

Unknown 9: Awakening è il nuovo gioco prodotto da Reflector Entertainment, annunciato durante la conferenza Gamescom 2020. La società canadese ha svelato le prime immagini e il trailer di questo nuovo ...

