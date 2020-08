Fortnite riceve un aggiornamento su iOS ma è solo per aggiungere una 'particolare' skin (Di giovedì 27 agosto 2020) All'interno di Fortnite è finalmente arrivata la Stagione 4 che porta con sé gli iconici supereroi Marvel. L'aggiornamento, come rivelato ieri, è disponibile per tutte le piattaforme tranne che per iOS e MacOS.Tuttavia Epic Games è riuscita ad intrufolarsi nel gioco sui dispositivi Apple, non per aggiungere ovviamente la stagione 4, ma una nuova e particolare skin, ovvero il malvagio personaggio di Tart Tycoon visto nel video #FreeFortnite. Questo video è stato riprodotto nel gioco per tutti i giocatori la sera in cui Fortnite è stato rimosso dalla lista da Apple (e su Google Play) per aver aggirato i metodi di pagamento ufficiali di entrambe le ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Fortnite si aggiorna su iOS ma solo per aggiungere una skin. -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite riceve La battaglia tra Epic e Apple potrebbe fare altre vittime oltre a “Fortnite” La Stampa Gli Avengers nell’universo Fortnite: info su skin e missioni

Tramite alcuni pass potremo prendere parte ad alcuni incarichi speciali con protagonisti gli Avengers e altri eroi Marvel. Portando a termine tali missioni, riceveremo in cambio oggetti speciali. Da n ...

Fortnite: da oggi le versioni iOS e macOS viaggiano su un binario parallelo

Siamo arrivati al 27 agosto, data in cui prenderà il via la Stagione 4 di Fortnite, e sembra che lo scontro tra Epic e Apple sia molto lontano dal trovare una soluzione pacifica e condivisa tra le due ...

Tramite alcuni pass potremo prendere parte ad alcuni incarichi speciali con protagonisti gli Avengers e altri eroi Marvel. Portando a termine tali missioni, riceveremo in cambio oggetti speciali. Da n ...Siamo arrivati al 27 agosto, data in cui prenderà il via la Stagione 4 di Fortnite, e sembra che lo scontro tra Epic e Apple sia molto lontano dal trovare una soluzione pacifica e condivisa tra le due ...