Formula 1 – L’ex manager colpito da ictus, l’annuncio di Weber: “soffro ancora un po'” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Soffro ancora un po’ con la parola. Mi sono svegliato di notte e volevo bere un bicchiere d’acqua, ma la mia mano non rispondeva. Pensavo fosse perché mi ero allenato troppo in palestra e mi ero addormentato di nuovo. Ma la mattina dopo non potevo più parlare e mia moglie ha chiamato il medico di emergenza. In clinica mi è stato diagnosticato un ictus. Soffro ancora un po’ nella parte linguistica, ma posso parlare di nuovo, mangiare da solo e camminare di nuovo. Prego ogni giorno che continui così. Non mi lascerò sconfiggere“, con queste parole al giornale spagnolo As, Weber , ex manager di Michael Schumacher, ha annunciato di essere stato colpito da un ictus nel mese di luglio.L'articolo ... Leggi su sportfair

AlfredoPedulla : #Tonali-#Inter: 30 più 5 bonus. #Cellino accetta formula prestito con obbligo, ballano 4-5 milioni. Pole confermata… - SkySportF1 : Monza, l'annuncio di Sticchi Damiani: 'Invitati 250 tra medici e infermieri ad assistere alla gara' #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : Tutti gli orari del weekend del #BelgianGP su @SkySport #F1 #SkyMotori #Formula1 - CarloOlb : @repubblica formula introdotta dal governo di #MatteoRenzi .... chiedetevi cosa è cambiato in meglio per noi e quin… - formulagiaestro : RT @Gianludale27: Durante il weekend del Gran Premio del Belgio, su tutte le vetture di Formula 1, Formula 2 e Formula 3 sarà presente un l… -