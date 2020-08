Formula 1 – Caso Jacob Blake, Hamilton ammette: “non so se protesterò, vi spiego il motivo” (Di giovedì 27 agosto 2020) Lo sport americano è scosso dalle proteste degli atleti di diverse discipline dopo il Caso Jacob Blake, afroamericano colpito da 7 pallottole esplose dalla polizia nel Wisconsin, nonostante fosse inoffensivo. Pool/Getty ImagesLewis Hamilton, sempre in prima linea sulla questione razzismo, ha appoggiato la protesta, pur ammettendo di essere indeciso sul da farsi in vista di Spa: “è incredibile quanto sta succedendo negli USA, sia nell’ambiente sportivo, ma ci sono anche tante persone che spingono verso il cambiamento. Se farò qualcosa anche io? Non so se facendo qualcosa io in Belgio potrei avere lo stesso effetto delle proteste negli Stati Uniti, non ho parlato con nessuno al riguardo, ma sono fiero di ciò che stanno facendo negli USA i miei colleghi, ... Leggi su sportfair

Formula 1, Ferrari: nuova tegola per Sebastian Vettel

Il futuro di Sebastian Vettel continua ad essere un enigma. Il pilota tedesco, che lascerà la Ferrari al termine della stagione, secondo le indiscrezioni di alcuni giorni fa era molto vicino all’accor ...

