Fomula 1 – Bottas fa mea culpa: “alcuni weekend negativi, devo recuperare punti su Hamilton e Verstappen” (Di giovedì 27 agosto 2020) Valtteri Bottas viene da alcuni weekend non proprio in linea con i suoi obiettivi, ma è pronto a rifarsi fin dalla gara di Spa. Il pilota finlandese sa che per recuperare il distacco da Hamilton e Verstappen deve tornare a vincere più gare possibili: “Spa è una pista che piace a tutti, i piloti amano guidare qui, le gare sono sempre belle. Non vedo l’ora di correre. Credo che il secondo settore sia più interessante, puoi perdere o guadagnare un po’, è molto tecnico per la combinazione di curve che devi affrontare nel modo giusto, però tutta la pista è davvero bella. Se voglio lottare per il campionato devo guadagnare dei punti su Lewis Hamilton e Max Verstappen. Voglio affrontare le gare una alla ... Leggi su sportfair

Roma, 27 ago. (askanews) - "Sono reduce da alcuni weekend deludenti in cui sono andato lontano dall'obiettivo. Devo reagire per tornare a lottare dopo aver ricaricato le batterie per una settimana. Ce ...

La Mercedes per il 2021 ha già confermato Valtteri Bottas in qualità di pilota titolare per il team di Brackley. La casa di Stoccarda ha quindi già chiarificato il futuro del ‘gregario’, ma non ancora ...

