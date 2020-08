Effetto Covid, Inps: assunzioni calate del 43% nei primi cinque mesi dell’anno rispetto al 2019 (Di giovedì 27 agosto 2020) Gli effetti della pandemia si riversano sul mercato del lavoro: a mostrarlo sono i dati Inps relativi alle assunzioni, che nei primi cinque mesi dell’anno sono state 1.795.000, il 43% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. A incidere sulla forte flessione sono state le restrizioni derivate dall’obbligo di chiusura delle attività non essenziali, nonché della più generale caduta della produzione e dei consumi. Guardando ai mesi, i peggiori sono stati aprile (-83%), con un miglioramento a maggio (-57%). La contrazione ha riguardato tutte le tipologie contrattuali; in maniera nettamente accentuata ciò si osserva per le assunzioni con contratti di lavoro a termine (stagionali, intermittenti, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nei primi cinque mesi del 2020 sono state 1.795.000 con un calo rispetto allo stesso periodo del 2019 del 43% per effetto dell'emergenza legata alla ...

