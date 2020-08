Eboli, focolaio in un’azienda agricola: sono 24 i casi accertati (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto sono stati trovati 24 casi positivi in una azienda agricola di Eboli. L’Asl ha chiesto al sindaco Massimo Cariello la predisposizione di tutte le misure per la salvaguardia della popolazione, mentre il personale dell’Asl è presso l’azienda per uno screening del restante personale, attraverso l’effettuazione del tampone. Anche nei giorni scorsi ad Eboli in aziende agricole erano stati riscontrati altri casi positivi. Nella mattinata, oltre ai predetti casi, sono stati trovati altri 6 positivi, così distinti: 2 a Salerno, 1 a Nocera Superiore, 1 a Scario, 2 extra provincia (Napoli). L'articolo Eboli, focolaio in ... Leggi su anteprima24

