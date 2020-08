“È un maschietto!” Fiocco azzurro per l’attrice, mamma per la prima volta (Di giovedì 27 agosto 2020) È nato! Fiocco azzurro per la bellissima e famosissima attrice che il 20 agosto scorso, come riferisce People, è diventata mamma per la prima volta. Ad aprile scorso, poco più di un anno dopo le nozze, l’annuncio. “Hanno sempre desiderato di diventare genitori”, aveva spifferato una fonte a People, che nel 2019 annunciò in esclusiva anche il matrimonio di Lea Michele, nota per il ruolo di Rachel Berry in Glee, con cui si è fatta conoscere al grande pubblico e ha ottenuto uno Screen Actors Guild Award e un Satellite Award, oltre a una nomination ai Golden Globe e una agli Emmy Award. Con Zandy Reich, marito e ora neo papà, erano amici di lunga data prima di mettersi insieme dal luglio 2017. Lui le aveva chiesto la mano nel 2018 ... Leggi su caffeinamagazine

