Dieta con uva: antiossidante e antinfiammatoria (Di giovedì 27 agosto 2020) Delizioso frutto dal tipico sapore autunnale, l’uva non può mancare assolutamente sulle nostre tavole, già a partire dagli ultimi giorni di agosto. Poche calorie, tante vitamine e un’ottima presenza di minerali fanno di questo alimento un vero e proprio toccasana, ma quali sono le sue proprietà? Come rivelano gli esperti del gruppo Humanitas, le proprietà nutrizionali dell’uva sono decisamente interessanti: in una porzione di 100 grammi ci sono appena 61 calorie, ma è il suo contenuto di micronutrienti a renderla un frutto preziosissimo. Per quanto riguarda il suo apporto vitaminico, annovera una buona quantità di vitamine del gruppo B (in particolare niacina, tiamina e riboflavina), fondamentali per il funzionamento del metabolismo e del sistema nervoso. L’uva è anche un’ottima fonte di antiossidanti, e in ... Leggi su dilei

Delizioso frutto dal tipico sapore autunnale, l’uva non può mancare assolutamente sulle nostre tavole, già a partire dagli ultimi giorni di agosto. Poche calorie, tante vitamine e un’ottima presenza d ...

Fresco o secco, del fico non si butta nulla

Chi era, nella Grecia antica, il sicofante? Con questo appellativo si definiva a quel tempo chi denunciava all’autorità il ladro o l’esportatore di fichi secchi. Rubare, ma anche esportare i fichi era ...

Chi era, nella Grecia antica, il sicofante? Con questo appellativo si definiva a quel tempo chi denunciava all'autorità il ladro o l'esportatore di fichi secchi. Rubare, ma anche esportare i fichi era ...