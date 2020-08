Chelsea, Thiago Silva ad un passo: visite mediche superate (Di giovedì 27 agosto 2020) Thiago Silva è sempre più vicino al Chelsea, secondo quanto riportato da Sky Sports Uk. L’emittente inglese ha infatti annunciato che il 35enne difensore, liberatosi a parametro zero dal Paris Saint-Germain, ha superato le visite mediche svolte a Milano e nella giornata di domani volerà a Londra. Una volta nella capitale britannica il brasiliano ex Milan dovrà sottoporsi alle due settimane di quarantena prima di mettersi agli ordini del tecnico dei Blues Frank Lampard. Per Thiago Silva sarebbe pronto un contratto di una stagione con opzione per una seconda. Leggi su sportface

