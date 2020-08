Arezzo: morto per overdose, due arresti (Di giovedì 27 agosto 2020) Due arresti in seguito alla morte, per overdose, di un tossicodipendente nel luglio 2019. La persona venne ritrovata senza vita nella sua auto dopo essersi iniettato l'ultima letale dose di stupefacente Leggi su firenzepost

FirenzePost : Arezzo: morto per overdose, due arresti - giovannigalmoz1 : RT @RaffaelePizzati: Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio Stefano Agresti condoglianze @meb https:… - AristarcoScann1 : RT @BimbiMeb: Condoglianze a Maria Elena e famiglia per l’improvvisa morte dello zio - RobertoSignore7 : RT @BimbiMeb: Condoglianze a Maria Elena e famiglia per l’improvvisa morte dello zio - GiovanniG1950 : RT @RaffaelePizzati: Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio Stefano Agresti condoglianze @meb https:… -