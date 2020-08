Almodovar, quando il grottesco è realismo (Di giovedì 27 agosto 2020) Pedro Almodovar è colore ed energia, frammento ed integrità, verità e bugia. I suoi lavori sono confusione, che in maniera del tutto alternativa riescono a trovare un proprio ordine. Sono un esplosione di sentimenti, sensazioni, continui stimoli che mettono alla prova lo spettatore. Sono pellicole difficili da sgrovigliare, ma che, nel momento in cui vengono comprese, diventano un vero e proprio viaggio. Un viaggio in una dimensione fatta di vuoti emotivi che vengono riempiti, sensazioni nuove, colori, suoni, in un esplosione sensoriale di cui raramente lo spettatore è testimone. Almodovar è un regista in grado di mettere l’ uomo dinanzi alle sue malattie, ai suoi problemi, in grado di dissipare tutte le violenze e le efferatezze dell’essere umano. Un mondo tragico, che si mescola perfettamente con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

