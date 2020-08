Adesso è anche ufficiale: Torino, ecco Vojvoda. Contratto di quattro anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Adesso è anche ufficiale. Dopo la nostra esclusiva di qualche giorno fa, il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Mergim Vojvoda dallo Standard Liegi. Questa la nota del club granata: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dallo Standard Liegi il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mergim Vojvoda. Il difensore ha firmato un Contratto di quattro anni.” Benvenuto, Mërgim#SFT pic.twitter.com/NlcdrdHRHD — Torino Football Club (@TorinoFC 1906) August 27, 2020 Foto: sito ufficiale Torino L'articolo Adesso è ... Leggi su alfredopedulla

Pensate che bello svegliarsi una mattina prendere il giornale e leggere il nome dei 345 che sono stati tagliati fuori della po…

Ultime Notizie dalla rete : Adesso anche La notte di follia nel Wisconsin: e ora si ferma anche la Nba Corriere della Sera Fuga, soldi, elezioni, sogni. Tra Messi e il Barcellona è un vero braccio di ferro

C'eravamo tanto amati. Adesso non resta che un braccio di ferro, costellato da legali al lavoro, risvolti elettorali e anche da un possibile golpe guidato dal figliol prodigo. Il caso Messi, dopo l'an ...

L’intervista, Del Mastro: il manager dal teatro all’università per una Pomigliano migliore

E’ stato per un bel po’ di tempo docente universitario di materie classiche dell’università più importante del Mezzogiorno, la Federico II di Napoli, nonchè collaboratore di alcuni dei più prestigiosi ...

