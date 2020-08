Addio a Donna Rita Greco, la moglie del «Boss delle cerimonie» (Di giovedì 27 agosto 2020) L’abbraccio del pubblico arriva, caldo e commosso, la sera del 26 agosto, quando Donna Rita Greco, la moglie di Don Antonio Polese, Il Boss delle Cerimonie, e la mamma di Imma, padrona di casa de Il Castello delle Cerimonie, si spegne all’ospedale Cotugno di Napoli, dove era ricoverata da due settimane per coronavirus. Donna Rita era, infatti, tra i contagiati del piccolo focolaio di Sant’Antonio Abate: aveva 80 anni e soffriva da tempo di altre patologie. Suo genero, Matteo Giordano, marito di Imma, sarebbe ancora nella struttura in attesa del secondo tampone che ne accerterebbe la guarigione e la dimissione. https://twitter.com/realtimetvit/status/1298666516880056321 Leggi su vanityfair

