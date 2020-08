A Napoli una rassegna di world music dal titolo IZimbra Music Fest. Contaminazioni di linguaggi e culture (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel magnifico scenario del Chiostro San Domenico Maggiore Napoli si svolgerà la prima edizione della rassegna IZimbra Music Fest. Inserita nell'ambito di "Estate a Napoli 2020" si svolgerà in quattro tappe nel mese di settembre. Nata per volontà dell'Associazione IZimbra culture la rassegna, curata da Chiara Savelli e Marcello Squillante, ha l'obiettivo di proporre la città di Napoli al centro di attività Musicali dedite alla contaminazione artistica, lo scambio (...) - Musica / Napoli, Musica, Concerti Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : Napoli una Covid-19, muore una docente a Napoli: era risultata positiva al tampone Orizzonte Scuola La vedova del Boss delle Cerimonie morta col Covid19, migliaia di messaggi di affetto alla famiglia

Migliaia di messaggi di affetto e condoglianze per la signora Rita Greco, vedova del “Boss delle Cerimonie”, Antonio Polese, morta col Covid19. La signora Rita aveva 80 anni ed era stata ricoverata ne ...

Lazio; ufficiale ingaggio del portiere Pepe Reina

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Pepe Reina è un nuovo giocatore della Lazio. L'annuncio dell'ingaggio del portiere arriva direttamente dal sito del club biancoceleste. Il giocatore spagnolo, che in Italia ha ...

