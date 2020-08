Zenfone 7 e 7 Pro ufficiali: flip camera e batteria da 5000 mAh (Di mercoledì 26 agosto 2020) Zenfone 7 e 7 Pro sono ufficiali, Asus si adegua alla concorrenze e presenta due modelli che differiscono davvero poco.Resta la flip camera e la batteria da 5000 mAh con processore Snapdragon 865 e 865 Plus rispettivamente per i due modelli.Ufficialmente in vendita in Europa dal primo settembre, data in cui si conosceranno i prezzi. Già in vendita a Taiwan, lo Zenfone 7 parte da NT$ 21.990 (circa $ 749), mentre lo Zenfone 7 Pro costa NT $ 27.990 (circa $ 953).Recensione Asus Zenfone 6, quasi un top di gamma ad ottimo prezzoZenfone 7 e 7 Pro ufficialiAsus continua quanto fatto di buono con il modello dello scorso anno, processore Qualcomm e batteria dalla capacità enorme, ... Leggi su pantareinews

