Traffico Roma del 26-08-2020 ore 08:00 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla percorso Urbano della A24 Roma Teramo Ci sono code per incidente tra via Togliatti via Filippo Fiorentini in direzione della tangenziale est proprio sulla tangenziale fino alle 10 di questa mattina lavori di manutenzione del pannello messaggio variabile all’altezza del verano di conseguenza chiusa la rampa di immissione in direzione San Giovanni per i veicoli provenienti proprio dalla 24 con direzione obbligatoria quindi verso la Galleria della Nuova Circonvallazione interna di conseguenza proprio sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila ci sono incolonnamenti a tratti a partire dallo svincolo di Portonaccio verso il centro chiuse Inoltre la rampa per l’inversione di marcia in arrivo da San Giovanni per che sono diretti ... Leggi su romadailynews

Non ci sarà oggi alcun vertice tra ministri (Economia, Sviluppo, Trasporti, Lavoro) su Alitalia. Non è in agenda in altri giorni di questa settimana, non si sa ancora se sarà convocato per la prossima ...

Nella città ancora vuota, una coda di auto aumenta di ora in ora: preoccupati dai dati sui contagi, centinaia di romani di rientro dalle vacanze si sottopongono al tampone nel drive-in della Asl Rm1 a ...

