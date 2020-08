Si dimette il commissario Ue al commercio (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'irlandese Phil Hogan aveva partecipato a una cena con altre 80 persone, in barba alle misure anti-coronavirus. Leggi su media.tio.ch

fattoquotidiano : Non ha rispettato le regole anti-Covid: si dimette il commissario al commercio Ue - SkyTG24 : Ue, commissario al Commericio Phil Hogan si dimette: ha violato le restrizioni sul Covid - dieffepi : RT @ilmessaggeroit: Covid, quarantena violata in Irlanda, si dimette Phil Hogan, commissario Ue al Commercio - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, quarantena violata in Irlanda, si dimette Phil Hogan, commissario Ue al Commercio - Piergiulio58 : UE: si dimette il Commissario al Commercio, Phil Hogan. -