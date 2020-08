Selfie, dipendenti malati e paura per gli affari. Briatore trasforma l’ospedale in un ufficio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il San Raffaele conferma la positività del manager. Un barman del Billionaire ricoverato in terapia intensiva Leggi su lastampa

E' un momento molto particolare per Elisabetta Gregoraci. Non solo a livello professionale, in virtù del prossimo ingresso al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma anche in termini di vita priv ...MILANO. Si sente un leone in gabbia, anzi in ospedale, invidiato e per questo odiato da quasi tutti. Flavio Briatore, 70 anni, ieri è rimasto attaccato al telefono dal suo letto nel reparto a pagament ...