Rissa tra famiglie allo Zoomarine, pugni e calci davanti ai volti terrorizzati dei bambini (video) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una Rissa tra più persone, membri di famiglie forse del Napoletano, con bambini al seguito che erano in fila per comprare i biglietti all’ingresso dello Zoomarine di Torvajanica. Botte, spinte, insulti, donne svenute, bambini terrorizzati: uno spettacolo indecente filmato con un telefonino, il 22 agosto scorso, all’esterno dell’acquapark riaperto dopo un primo provvedimento di chiusura a causa del mancato rispetto del distanziamento sociale anti-Covid. Un distanziamento che certamente non c’è stato nel corso della vergognosa Rissa andata in scena all’ingresso dello Zoomarine, con il tardivi intervento del personale preposto alla sicurezza. Il video, pubblicato prima sulla pagina ... Leggi su secoloditalia

trash_italiano : Sono sconvolto. Lui è Jacob Blake. Diverse ore fa gli hanno sparato 8 colpi di pistola, davanti ai suoi figli. La s… - rivieraoggi : Rissa tra teramani e romani sul lungomare di Alba Adriatica, feriti ed identificati i partecipanti - Gandalf1948 : Quando si riuscirà a spazzare via questa 'immondizia' (tra virgolette per non offendere l'immondizia) il mondo sarà… -

Rissa tra teramani e romani sul lungomare di Alba Adriatica, feriti ed identificati i partecipanti

