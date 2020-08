Rete unica, incontro fra Palermo e Gubitosi per discutere dossier (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Che il dossier Rete unica sia entrato nel vivo è confermato dall‘incontro dei vertici di TIM e CDP. Nella giornata di ieri, infatti, c’è stato un confronto fra l’Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, ed il Ceo di TIM, Luigi Gubitosi. Un faccia a faccia propedeutico alla messa a punto di una strategia che porti alla creazione di una grande Rete, nascente dall’unione degli asset di TIM e Open Fiber, ed alla firma di un memorandum of understanding. Quello di ieri, infatti, potrebbe non essere l’unico incontro, altri sarebbero in calendario nei prossimi giorni, prima che il CdA di TIM si riunisca il 31 agosto per dare il via libera allo scorporo della ... Leggi su quifinanza

