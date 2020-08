Rabbia per Jacob Blake. Guerriglia nelle strade di Kenosha, anche un morto (Di mercoledì 26 agosto 2020) nelle strade di Kenosha, in Wisconsin, si combatte e si spara. E si muore. Per la terza notte consecutiva la Rabbia per la violenza con cui la polizia ha scaricato un caricatore contro un afroamericano, lasciandolo paralizzato dalla vita in giù è degenerata, con tre persone ferite, una in modo fatale. “Hanno sparato a mio figlio sette volte, sette volte. Come se non avesse importanza. Ma mio figlio è importante. È un essere umano, e questo conta” ha detto il padre di Jacob Blake, il 29enne colpito dagli agenti della polizia mentre tentava di salire a bordo della sua auto, dove c’erano i suoi tre figli, che hanno assistito alla sparatoria. I poliziotti sono ora in congedo ma la Rabbia a Kenosha non ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Rabbia per Utin, la rabbia del Tribunale per i diritti del Malato | Tarantobuonasera TarantoBuonaSera.it A Hong Kong scattano 16 arresti per le proteste anti-governative del 2019: anche 2 deputati

Sono 16 gli arresti eseguiti dalla polizia di Hong Kong per le proteste anti-governative del 2019. Anche due deputati del Partito Democratico figurano nell’elenco, Ted Hui e Lam Cheuk-ting, sospettati ...

