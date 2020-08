NBA, LeBron James prende posizione: “Pretendiamo un cambiamento, siamo stufi” (Di mercoledì 26 agosto 2020) LeBron James commenta con un tweet la decisione da parte dei giocatori dei Milwaukee Bucks di boicottare gara 5 dei playoff contro Orlando per protesta nei confronti del caso Blake, l’afroamericano crivellato dalla polizia a tradimento alle spalle. Il fuoriclasse dei Lakers attacca Donald Trump, pur senza citarlo, e scrive sul proprio account: “A fanculo quest’uomo! Noi pretendiamo un cambiamento, siamo stufi di ciò”. FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020 Leggi su sportface

