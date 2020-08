Maltempo Veneto: 458 interventi dei vigili del fuoco dopo il nubifragio a Verona (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono stati ben 458 gli interventi eseguiti dalle squadre dei vigili del fuoco a seguito dei danni provocati dal nubifragio che domenica pomeriggio ha colpito Verona e diverse province del Veneto. Ancora al lavoro 51 operatori dei vigili del fuoco suddivisi in più squadre con personale del comando di Verona (45 unità) e dei comandi di Belluno, Treviso e Padova.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

TgrVeneto : Violento nubifragio su #Cortina d’Ampezzo. Dalle 19 circa i vigili del fuoco sono impegnati per una serie d’interve… - M5S_Europa : #Maltempo in #Veneto. L’Europa attivi il prima possibile il Fondo europeo di solidarietà, nato proprio per risponde… - carlosibilia : Vicino agli amici Veneti con tutti i mezzi possibili. Ieri fino alle 19 erano già 120 gli interventi dei… - sysint71 : RT @GeneraliItalia: Siamo vicini al Veneto e in particolare alle città più colpite dal maltempo che ha causato gravi danni a Verona, Vicenz… - ilgiornaledv : Maltempo: partita la conta dei danni in agricoltura. Assessore Veneto, “AVEPA al lavoro per monitoraggi celeri e pu… -