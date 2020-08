Males-Inter: le conferme oltre due mesi dopo. Le smentite e le “mega esclusive” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Darian Males dal Lucerna all’Inter: un’operazione per noi chiusa addirittura il 18 giugno. Con ulteriori conferme venti giorni dopo, un mese dopo, pochi giorni fa, poche ore fa. Abbiamo aggiunto, poche ore fa, che l’Inter potrebbe girarlo al Genoa e non più al Parma, aveva un accordo con Faggiano. Eppure tale Antonio Russo (gli diamo un minimo di celebrità) il 21 giugno garantì su un sito non meglio identificato che Males mai sarebbe arrivato all’Inter o in Italia, chissà quale erano le sue fonti. Mentre tale Luca Bargellini di Tmw poco dopo le 19 si è superato: ha scoperto in esclusiva (per lui le fonti non esistono se non a Fiuggi) che Males andrà ... Leggi su alfredopedulla

