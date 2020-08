Kim Jong-un ricompare in pubblico, ma la Corea è in crisi economica (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nuova ondata di voci sulla salute del Maresciallo, che riappare a una riunione del Politburo in uniforme estiva. Ma il paese è in difficoltà e tiene in apprensione la popolazione: l’economia va male e un tifone è atteso a breve Nel fine settimana si sono rincorse le voci sulla salute di Kim Jong-un. Tutto è … L'articolo Kim Jong-un ricompare in pubblico, ma la Corea è in crisi economica proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

