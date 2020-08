Ivan Zazzaroni, lo sfogo dopo le critiche a Ballando con le Stelle (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mentre i motori della nuova stagione di Ballando con le Stelle ruggiscono tra le righe del prossimo palinsesto (l’edizione 2020 partirà il 12 settembre), lo storico giudice del dancing show, Ivan Zazzaroni, torna sulle polemiche roventi che hanno incorniciato alcune sue dichiarazioni nel format. “Aggredito per cose che non penso“, ha detto ai microfoni di Io e Te, intervistato da Pierluigi Diaco sulla questione che l’ha spinto a congedarsi dai social. Ivan Zazzaroni torna sulla bufera a Ballando con le Stelle Volto noto della giuria di Ballando con le Stelle (insieme a Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto), Ivan ... Leggi su thesocialpost

infoitcultura : Io e Te, Ivan Zazzaroni commenta Ballando con le stelle: “Che rabbia!” - infoitcultura : Ivan Zazzaroni: “Vi spiego il motivo del mio abbandono a Ballando con le stelle” - laMasthra : A deo gratias. Yeslife: Ivan Zazzaroni: “Vi spiego il motivo del mio abbandono a Ballando con le stelle”.… - Fletcher_Lynd : RT @MDolcinelli: Quindi lo United ha rischiato di avere in tempi diversi Ivan Zazzaroni e Sean Connery - infoitcultura : Monica Gasparini moglie Ivan Zazzaroni: ecco dove l’hai già vista, è famosa -

Ultime Notizie dalla rete : Ivan Zazzaroni

Ivan Zazzaroni ha dichiarato che non sarà più giudice di Ballando con le stelle. L’annuncio che ha sorpreso gli affezionati spettatori è arrivato all’improvviso, come un temporale estivo, però quella ...Ballando con le stelle 2020 sospeso, il talent di Milly Carlucci è stato rinviato Impossibile andare in onda con il talent di Rai1, viste le misure stabilite per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.