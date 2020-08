In Belgio ogni settimana il sito dell’associazione arbitri spiega gli episodi Var più discussi (Di mercoledì 26 agosto 2020) La nascita del VAR ha creato una linea di dialogo sconosciuta al pubblico e anche a tanti addetti ai lavori, tra l’arbitro di campo e quello in video. Un aspetto che ha fatto sorgere nuovamente il dibattito sull’opportunità che gli arbitri possano rilasciare dichiarazioni e spiegare le motivazioni di determinate decisioni. In Belgio, come scrive Rivista Undici, hanno deciso di fare un primo enorme passo in avanti in questa direzione. Al termine di ogni settimana, infatti, sul sito della federazione viene pubblicato un articolo in cui i tre episodi più complessi che coinvolgono ma che soprattutto avrebbero dovuto coinvolgere il VAR vengono spiegati e laddove necessario viene anche riconosciuto l’errore. Appositi video ... Leggi su ilnapolista

"Su questa pista anche nell'era pre-DRS i sorpassi sono sempre stati relativamente possibili ma la chiave di tutto è la scelta del carico aerodinamico. Con una vettura molto scarica si arriva in fondo ...

Ferrari, Gualtieri: "Motori in pieno a Spa per un minuto"

Il capo dei motoristi del Cavallino è stato chiamato a presentare il GP del Belgio per la Ferrari dove i motori stanno a tavoletta per il 79% del giro. L'ingegnere modenese rassicura sul fatto che è s ...

"Su questa pista anche nell'era pre-DRS i sorpassi sono sempre stati relativamente possibili ma la chiave di tutto è la scelta del carico aerodinamico. Con una vettura molto scarica si arriva in fondo ...