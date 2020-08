Il promo di X Factor 2020 con i nuovi giudici Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il promo di X Factor 2020 anticipa la nuova edizione del talent che è stata organizzata in un anno particolare, con la pandemia ancora in corso. Le audizioni si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid, così com'era stato annunciato dalla produzione. I giudici sono già stati annunciati durante una delle ultime puntate di E Poi C'è Cattelan, con la conduzione di Alessandro Cattelan. Due i ritorni, rappresentati da Mika e Manuel Agnelli, ai quali si aggiungono i nomi di Hell Raton ed Emma Marrone. La nuova edizione tornerà al grido di Back To Music, con uno spot nel quale sono presenti tutti i giudici. Le novità di questa stagione saranno ... Leggi su optimagazine

SkyTG24 : Back To Music: il promo di X Factor 2020 con i giudici - fabiofabbretti : X Factor 2020 è «Back to Music» – Promo #XF2020 - bellicapelli15 : X Factor 2020, il promo con i giudici (Video) - SerieTvserie : X Factor 2020, il promo con i giudici (Video) - tvblogit : X Factor 2020, il promo con i giudici (Video) -

Ultime Notizie dalla rete : promo Factor Back To Music: il promo di X Factor 2020 con i giudici Sky Tg24 X Factor 2020 è «Back to Music» – Promo

Manca poco al ritorno di X Factor (prima puntata giovedì 17 settembre 2020) e intanto su SkyUno è in onda il primo promo con la nuova giuria. Quattro artisti – Manuel Agnelli, Mika, Emma e Hell Raton ...

Back To Music, il primo promo di X Factor 2020 con Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika

'Back to music': si torna alla musica, con i giudici di X Factor 2020 Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika che appaiono oggi nel primo promo della nuova stagione dello show di Sky prodotto da Freman ...

Manca poco al ritorno di X Factor (prima puntata giovedì 17 settembre 2020) e intanto su SkyUno è in onda il primo promo con la nuova giuria. Quattro artisti – Manuel Agnelli, Mika, Emma e Hell Raton ...'Back to music': si torna alla musica, con i giudici di X Factor 2020 Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika che appaiono oggi nel primo promo della nuova stagione dello show di Sky prodotto da Freman ...