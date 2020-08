Guida Tv Giovedì 27 agosto 2020 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Guida Tv Giovedì 27 agosto Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv giovedì 27 agosto Rai 1 ore 20:35 Techetechetèore 21:25 Un passo dal cielo ore 23:40 Il mio nome è nessunoJack, eroe del vecchio West ormai tramontato sogna di partire per l’Europa, ma Nessuno, un giovane e scanzonato eroe, non vuole permettere che un mito come lui sparisca in modo cosi anonimo. Coinvolge, quindi, Jack in una folle impresa: sterminare il “Mucchio selvaggio”, una banda di centocinquanta fuorilegge. Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 CastrocaroFestival di Castrocaro 2020. Conduce Stefano De Martino ore 00:00 Ragazze di zucchero Rai 3ore 20:25 Vox Populiore 20:45 Un Posto al Sole ore 21:20 Hudson e Rex 1×13-14 1a Tv ore 23:35 Stati Generali ... Leggi su dituttounpop

