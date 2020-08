GP Belgio, Verstappen: “Non è il weekend preferito per la Red Bull” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Spa è un po’ più un tracciato da vecchia scuola con poche via di fuga in diversi punti, per questo è il mio preferito. Ma gli ultimi anni sono stati un po’ altalenanti in termini di prestazioni con la Red Bull e qui non c’è nulla di scontato. Non ci aspettiamo che questo sia il nostro weekend preferito in termini di adattamento del nostro pacchetto al layout del circuito, ma spingeremo al massimo come abbiamo fatto in ogni gara per massimizzare il risultato”. Max Verstappen commenta così l’imminente weekend di gara di Spa con il Gran Premio del Belgio di Formula 1, un appuntamento che l’olandese non ritiene particolarmente agevole per la Red Bull, anche se per lui che ha origini belghe si tratta pur sempre ... Leggi su sportface

