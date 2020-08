Giallo di Caronia, primi risultati dell’autopsia sul corpo del piccolo Gioele: “Tracce di terriccio e segni di aggressione di animali” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Giallo di Caronia, primi rilievi dell’autopsia: “terriccio nel corpo di Gioele e segni di aggressione di animali” Nel corpo di Gioele, il bambino morto insieme alla mamma Viviana Parisi in un bosco nei pressi d Caronia in circostanze ancora da chiarire, sono state trovate “tracce di terriccio” e segni di aggressione di animali: è quanto emerge dalle prime indicazioni dell’autopsia effettuata nella mattinata di mercoledì 26 agosto al Policlinico di Messina sui resti del piccolo di 4 anni. La conferma arriva da Giuseppina Certo, medico legale e consulente della famiglia Mondello, la quale ... Leggi su tpi

IlContiAndrea : Complimenti al team di #chilavisto che il 18 agosto ha confezionato la puntata speciale dedicata al giallo di… - MDiretta : Giallo di Caronia, pietre tra i resti del piccolo Gioele. L'avvocato della famiglia Mondello: 'Trascorso troppo tem… - InformaSicilia : Giallo di Caronia, dubbi della famiglia - - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Giallo di #Caronia, nuove ricerche tra le campagne per trovare altri resti di Gioele -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Caronia

Nel corpo di Gioele, il bambino morto insieme alla mamma Viviana Parisi in un bosco nei pressi d Caronia in circostanze ancora da chiarire, sono state trovate “tracce di terriccio” e segni di aggressi ...Poi, alla domanda a quali risultati si possa prevenire dopo l'autopsia, la professionista ha allargato le braccia e ha detto: "Non mi pronuncio". Viviana e Gioele, analisi su tracce biologiche trovate ...