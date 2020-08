Frattura la mano ad un vigile: “La mascherina non la metto” (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’increscioso episodio è avvenuto ieri sera a Roma: il ragazzo di 22 anni è stato arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. La sua reazione ha provocato la Frattura ad una mano per un vigile Ha reagito con violenza a un controllo dopo essersi rifiutato di indossare la mascherina, fino allo scontro fisico … L'articolo Frattura la mano ad un vigile: “La mascherina non la metto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

