Formula 1 - La Renault ritira l'appello contro Racing Point (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mentre la Formula 1 si prepara a tornare in pista per un altro trittico di gare che vedrà le vetture sfrecciare in tre piste iconiche come Spa, Monza e Mugello, nel paddock continuano le mosse politiche legate al caso Racing Point. Ieri sera, la Renault ha ufficializzato di aver ritirato l'appello, lasciando la Ferrari unica squadra a voler ancora trascinare in tribunale il team di Lawrence Stroll.Per la Renault, il caso è chiuso. La polemica è scoppiata quando proprio la Renault, al termine del GP della Stiria, ha presentato un reclamo contro la Racing Point per aver copiato i condotti dei freni della Mercedes del 2019. Appurata la violazione, il collegio dei commissari ha ... Leggi su quattroruote

