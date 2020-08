Ford Mondeo ibrida, tutta un'altra wagon (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'ibrido, ormai, sembra essere l'unico anello di congiunzione tra le “Auto sapiens” ed i futuri mezzi ad emissioni “0”. Ogni casa automobilistica ha in gamma i suoi modelli e noi, oggi, abbiamo voluto testare una wagon. Si signore, una bella, grossa, acessoriatissima wagon, capace di stivare dai 403 ai 1.503 litri, per una lunghezza di 487 mm. Insomma, un bel macchinone, ma di quelli assetati, soprattutto in configurazione “ST Line”, come la nostra, che sta davvero bene in strada e ti consente di affrontare lunghi viaggi in totale sicurezza e relax. Stiamo parlando della Mondeo wagon ibrida, di ultima generazione. Una di quelle ibride che non hanno bisogno di ricaricarsi con la presa di corrente, cosa che gli garantirebbe indubbiamente il vantaggio di una ... Leggi su iltempo

zazoomblog : Ford Mondeo ibrida tutta unaltra wagon - #Mondeo #ibrida #tutta #unaltra #wagon - tempoweb : Ford Mondeo ibrida, tutta un'altra wagon #Ford #Mondeo #ibrida #elettrica #ovale #wagon - sikinedribling : @bithcmaniye buna ford mondeo girsin mi abi - accessoricarro1 : Cerniera Cofano motore Mondeo(Lim/Kombi) 03-07 -

Ultime Notizie dalla rete : Ford Mondeo Ford Mondeo ibrida, tutta un'altra wagon Il Tempo Nuovi Modelli

Il mercato è in continua evoluzione e molti modelli di nicchia, che fino a poco tempo fa riuscivano a ritagliarsi uno spazio nella gamma dei costruttori, presto potrebbero scomparire per sempre. Un es ...

Si schianta contro un’auto, motociclista grave

Ferito un 23enne triestino che in viale Miramare si è trovato davanti la vettura con targa slovena. Pauroso l’impatto È ricoverato in condizioni serie ma non in pericolo di vita G. N. il centauro trie ...

Il mercato è in continua evoluzione e molti modelli di nicchia, che fino a poco tempo fa riuscivano a ritagliarsi uno spazio nella gamma dei costruttori, presto potrebbero scomparire per sempre. Un es ...Ferito un 23enne triestino che in viale Miramare si è trovato davanti la vettura con targa slovena. Pauroso l’impatto È ricoverato in condizioni serie ma non in pericolo di vita G. N. il centauro trie ...