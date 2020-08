Fi Pi Li: un morto nello scontro fra mezzi pesanti. Traffico bloccato verso Firenze (Di mercoledì 26 agosto 2020) A seguito del violento impatto uno degli occupanti del furgone e deceduto, mentre per la seconda persona dopo essere stato stabilizzato dal medico del 118 e stato trasportato in ospedale. La viabilità è ancora bloccata in direzione del capoluogo. Sul posto Polizia di Stato. Leggi su firenzepost

PONTEDERA – I vigili del fuoco del comando Pisa e del distaccamento di Cascina, sono intervenuti sulla SGC FI-PI-LI direzione Firenze al Km 53 tra gli svincoli di Pontedera e Ponsacco per un incidente ...

Usa, scontri tra polizia e manifestanti nel Wisconsin: due morti

Due persone sono rimaste uccisa a colpi di pistola e un'altra è rimasta ferita martedì notte a Kenosha, nello stato americano del Wisconsin, durante le manifestazioni contro la polizia per Jacob Blake ...

