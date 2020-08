Elon Musk e il “Neuralink” | 28 agosto presentazione ufficiale del chip regolatore cerebrale (Di mercoledì 26 agosto 2020) Elon Musk è pronto a rivelare un aggiornamento chiave sul Neuralink. Il mese scorso ha twittato: “Il 28 agosto Neuralink mostrerà l'attivazione dei neuroni in tempo reale. The matrix in the matrix.” Il Neuralink Neuralink Corporation è una società americana di neurotecnologie fondata da Elon Musk e altri, che sviluppa interfacce cervello-macchina (BMI) impiantabili. La sede dell'azienda è a San Francisco; è stata avviata nel 2016 ed è stata pubblicata per la prima volta nel marzo 2017. Secondo (...) - Scienza e Tecnologia / Religione musulmana, Elon Musk Leggi su feedproxy.google

