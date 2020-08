Elisabetta Gregoraci senza freni: “Lo faccio solo per lui” (Di mercoledì 26 agosto 2020) La quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip’ aprirà la porta rossa della Casa più spiata d’Italia il 14 Settembre. Per alcuni volti noti dello spettacolo, questa esperienza significherà non solo mettersi a nudo dinnanzi le telecamere, ma anche rinchiudersi in una casa dopo un pesante e faticoso lockdown. La scorsa edizione del reality, vide l’inizio della pandemia dopo solo qualche settimana dall’ingresso dei concorrenti. Oggi ritorna dopo un periodo delicato causato dalla presenza del Covid-19, che non è affatto scomparso ma ancora molto diffuso. Ma nonostante tutto, si cercherà indubbiamente di far leva sulla capacità di reagire con entusiasmo, un mantra che metteranno indubbiamente in pratica i nuovi concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’. Dopo ... Leggi su velvetgossip

Adnkronos : #Briatore, Elisabetta #Gregoraci: 'Flavio sta bene' - Gazzettino : Briatore positivo al Covid, Elisabetta Gregoraci: «Sta bene, ci siamo parlati» - ispanico50 : #Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: «Entro nella casa per mettermi a nudo, non escludo di innamorarmi - … c… - QuotidianPost : Flavio Briatore, le prime parole dell’ex Elisabetta Gregoraci su Ig - leggoit : #Briatore ricoverato, Elisabetta Gregoraci: «Sta bene, ci siamo parlati» -